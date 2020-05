L’ambassadeur de Chine en Israël retrouvé mort chez lui

L’ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort dimanche 17 mai dans sa résidence en banlieue de Tel-Aviv, où la police a ouvert une enquête, ont annoncé des sources israéliennes.

Du Wei, 57 ans et entré en fonction en février, a été retrouvé mort dans sa résidence à Herzliya, ville huppée près de la métropole Tel-Aviv, a indiqué le porte-parole de la police Micky Rosenfeld.

La police était sur place dimanche pour mener l’enquête, a précisé à l’AFP une source israélienne requérant l’anonymat et disant ne pas en savoir davantage à ce stade sur les causes possibles du décès du diplomate, dont la femme et le fils n’étaient pas en Israël avec lui.

Selon des sources citées par le journal Haaretz, l’ambassadeur serait mort dans son sommeil d’un arrêt cardiaque. Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué qu’il ne ferait de commentaires que lorsqu’il serait en possession d’«informations solides».

Du Wei avait été ambassadeur en Ukraine avant de prendre ses fonctions en Israël, selon sa biographie sur le site de l’ambassade.

Son décès intervient quelques jours après la visite à Jérusalem du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui a récemment exhorté Israël, allié des Etats-Unis, à limiter les investissements chinois dans des secteurs stratégiques sur son sol, selon des informations de presse.