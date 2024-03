Lancement de la 2ème phase du projet «Wedo Africa» pour soutenir les PME

La deuxième phase du programme WIDU.africa « WIDO Africa » pour l’appui et le financement des petites et moyennes entreprises vient d’être lancée lors d’une rencontre au cours de laquelle les entrepreneurs qui ont participé à la première phase du projet ont été honorés.

Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) en Tunisie et dans cinq autres pays africains, le projet WIDO Africa vise à promouvoir l’entrepreneuriat et à créer des emplois en Afrique.

Investissements privés par la diaspora tunisienne et les entrepreneurs

Ce projet a été lancé en Tunisie à partir de janvier 2022 dans le but de soutenir la création d’emplois et de réorienter les fonds transférés de la communauté tunisienne résidant en Europe pour financer des projets à fort potentiel et rentabilité à travers une approche innovante et digitale.

Le projet a mobilisé environ 3,3 millions de dinars sous forme d’investissements privés conjoints entre la diaspora tunisienne et les entrepreneurs et plus d’un million d’euros (3,4 millions de dinars) de dons pour les petites et micro entreprises.

La deuxième phase du projet, qui s’étend jusqu’en septembre 2026, en plus des fonds alloués en coopération avec la communauté tunisienne à l’étranger, comprend le renforcement de l’appui technique apporté aux petites et moyennes entreprises.

Le conseiller du ministre des Affaires sociales, Khalil Abbas, a souligné l’importance que le gouvernement tunisien attache à la communauté tunisienne à l’étranger, qui est un axe clé pour le développement économique et social du pays.

L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Brugelfi, lui, a rappelé les aspects de la coopération tuniso-allemande, soulignant que l’action commune contribue à promouvoir le développement économique durable et à réaliser le développement et la prospérité de la Tunisie.

Le Sous-Directeur général du Bureau des Tunisiens à l’étranger, Hilmi Tlili, a mis l’accent sur le rôle clé joué par les structures du Bureau aux niveaux régional et international, notant l’importante contribution des Tunisiens de l’étranger au développement économique du pays.

A ce jour, 533 PME ont été soutenues dans le cadre de ce projet, contribuant à la création de 1274 emplois, dont 59% destinés aux femmes, en plus d’ateliers de formation en fonction des besoins des entrepreneurs bénéficiaires.

18 entrepreneurs distingués

A cette occasion, des prix ont été décernés à 18 entrepreneurs distingués qui ont bénéficié du projet Wedo depuis 2022, pour leur excellence et leur innovation dans des projets dans 6 domaines différents : la technologie et l’innovation, l’agroalimentaire, l’entrepreneuriat féminin, en plus de l’artisanat et de l’entrepreneuriat vert.

WIDU.africa est un projet régional financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre en Tunisie et dans 5 autres pays africains, par l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) GmbH.

Le projet a été officiellement lancé en 2019 au Cameroun et au Ghana, et ses activités se sont étendues en 2022 à 4 autres pays africains, dont la Tunisie, qui est le premier participant des pays du Maghreb.