Lancement de L’AGORA Comedy Club avec le soutien de la Fondation Arts & Culture by UIB

La Fondation Arts & Culture by UIB accompagne l’espace culturel et de vie « L’AGORA » dans le lancement du premier Comedy Club en Tunisie. Pour la première soirée du 21 décembre 2022, L’AGORA Comedy Club ouvre le bal avec le Grand Nom de l’Humour, l’artiste AZ et son spectacle « Exister ».

D’autres spectacles sont prévus avec Félix Dhjan au mois de janvier 2023 ; Djamil Le Shlag au mois de février 2023 et Fadily Camara au mois de mars 2023.

La Fondation Arts & Culture by UIB souhaite, à travers cette action d’accompagnement,

encourager l’art du Stand up en Tunisie. L’objectif étant double : aider à l’émergence du premier Comedy Club en Tunisie, d’une part, et permettre à des jeunes artistes tunisiens de s’initier à l’art de la comédie, de l’écriture et de la création de sketchs, d’autre part. Dans ce cadre, des appels à candidature seront lancés incessamment par l’espace culturel « L’AGORA » à dessein de découvrir et de faire émerger de nouveaux talents humoristes tunisiens.

Quoi de mieux que du rire et de la bonne humeur pour entamer les fêtes de fin d’année et en

amorcer une nouvelle pleine de promesses !

Les billets sont en vente en ligne via teskerti.tn : https://bit.ly/3Wjsw0i . Pour toute information, appelez le 29 912 123