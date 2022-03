Lancement des ventes aux enchères d’une quantité de produits alimentaires de base

La direction générale de la Douane Tunisienne a annoncé, mercredi, le lancement des ventes aux enchères sous plis fermés N°03/2022 d’une quantité de produits alimentaires saisis, destinée à la vente en gros sur le Grand-Tunis.

Ces ventes sont destinées aux commerçants de gros exerçant légalement.Depuis le 10 mars dernier, les services de sécurité et de contrôle ont saisi des quantités importantes de produits de base subventionnés (farine, semoule, œufs, pâte alimentaire…).Les produits destinés à la vente comprennent 37, 850 mille Kg de couscous, 13,540 kg de pâtes, 3 mille kg de semoule et 3400 kg de farine.Depuis le début de l’année et à la date du 9 mars dernier, la douane a saisi des produits alimentaires subventionnés destinés à la contrebande dépassant les 64 tonnes.