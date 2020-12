Lancement d’un portail numérique pour la promotion du service public

Un portail numérique dans le secteur du tourisme a été lancé mercredi à Alger pour rehausser le niveau du service public en matière d’étude de dossiers d’accréditation des agences de tourisme et de voyages et des établissements hôteliers, et faciliter l’investissement dans ce créneau, rapporte APS.

Supervisant le lancement de ce portail électronique, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a mis en avant l’importance de promouvoir et d’améliorer le service public dans le domaine du tourisme, afin de rapprocher l’administration du citoyen.

Cette mesure « s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, qui soulignent la nécessité d’aplanir les difficultés et les obstacles administratifs, en mettant fin aux barrières bureaucratiques, afin d’améliorer le service public à travers le rapprochement de l’administration du citoyen et la prise en charge de ses préoccupations en peu de temps », a précisé le ministre.