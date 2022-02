Lancement d’une centaine de projets à Jendouba

Une convention a été signée , mercredi soir, 16 février 2022, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Ouest dans la ville de Béja,entre la Chambre et le programme TRACE Jendouba, qui est un programme de la Banque Mondiale financé par les Pays-Bas visant à promouvoir l’entrepreneuriat privé rural, notamment auprès des jeunes, pour contribuer à créer des emplois en milieu rural, rapporte la Radio du Kef.

- Publicité-

Ce programme a pour but de créer une centaine d’entreprises dans le milieu rural de Jendouba, pour un coût d’un million deux cent mille euros et ce durant la période entre 2021 et 2023.

Le projet TRACE a pour objectif d’employer des jeunes dans les filières agricoles et agroalimentaires, d’augmenter la productivité des petits producteurs et de soutenir les capacités compétitives des organisations professionnelles et des petites et moyennes entreprises en leur facilitant l’accès à la technologie e, l’innovation et les services financiers. Le programme prévoit un financement entre 75 et 300 mille dinars par projet.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord-Ouest, Cherif Lachnani, a déclaré que le programme soutiendra le tissu des petites entreprises dans le gouvernorat de Jendouba, et permettra aux jeunes entrepreneurs de commencer à mettre en œuvre leurs projets en les soutenant avec un pourcentage important de la valeur totale du projet, répartie entre 14% de financement en espèces et 16% d’aides en nature.

Il a également indiqué que l’accord stipule notamment le rôle de la Chambre dans la participation à l’identification des cibles, et à la commercialisation de l’idée afin de donner l’occasion aux jeunes de Jendouba de saisir cette opportunité pour s’installer sur leurs terrains, évitant ainsi l’exode et l’émigration, et lançant une nouvelle génération d’agriculteurs.