Lancement prochain de l’appel à candidatures de la 2ème édition du Prix du meilleur Master

Le Registre National des Entreprises (RNE) lancera l’appel à candidatures pour la deuxième édition du concours de son Prix du meilleur master, fin février 2023 et se poursuivra jusqu’à septembre 2023, selon le directeur général du RNE, Mohamed Adel Chouari.

Intervenant, au cours de la cérémonie de remise des prix de la première édition du concours du RNE pour le meilleure Master, Chouari a fait savoir que le Registre entend élargir la participation des universitaires, ajoutant que le développement du prix nécessite le développement de partenariats. Il a rappelé que ce concours est une initiative du Registre visant à encourager davantage la recherche scientifique et l’ouverture des institutions économiques sur l’environnement universitaire.

Au cours de cette édition, l’étudiant Mouadh Bjaoui de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis a reçu le premier prix, alors que le deuxième prix a été décerné à l’étudiant Adem Ben Rhouma de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse. Le prix du jury a été décerné à l’étudiante Mariem Jmai de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Gazzah a souligné que ce concours qui s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale du RNE, vise à encourager et soutenir les étudiants dans leurs recherches scientifiques portant sur les problématiques émergentes liées au monde des affaires, notamment les questions juridiques.

De son côté, le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul a souligné que le concours en question consacre l’ouverture du monde économique et de l’entreprise sur le milieu universitaire et scientifique. Il s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale du Registre et de sa contribution au développement de la production scientifique visant à vulgariser l’environnement de l’entreprise et à développer les législations, a-t-il relevé.

A noter que ce concours s’adresse aux étudiants de différentes universités tunisiennes publiques et privées et de diverses disciplines ; telles que le droit privé et qui ont soutenu leurs mémoires de recherche dont les sujets sont liés à la vie des affaires et des entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du Registre sur l’environnement universitaire et la promotion des passerelles entre l’université et le monde des affaires ainsi que l’encouragement de la recherche scientifique dans ce domaine, selon le RNE.

En fait, le Registre vise à instaurer ce concours comme étant une tradition annuelle qui ouvre la voie aux étudiants pour poursuivre la recherche et innover sur des sujets qui concernent les entreprises que soit au niveau national ou comparé. Il s’agit également d’une occasion de nouer des partenariats avec diverses institutions universitaires.