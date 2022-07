L’APIA organise le Concours national des meilleures solutions TIC appliquées à l’agriculture, à la pêche et l’agroalimentaire

L’Agence de Promotion des investissements Agricoles (APIA) organise un Concours national des meilleures solutions TIC appliquées à l’agriculture, à la pêche, à l’agroalimentaire et les services liés « GREEN’TIC2022 », en marge du Salon International de l’Investissement et de la Technologie Agricole (SIAT), qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2022 au Parc des Expositions du Kram à Tunis.

Le dernier délai de dépôt des dossiers de candidature via le site dédié au concours www.siat.tn est fixé pour le 15 aout 2022, a indiqué l’agence mercredi.

Ce concours a pour finalité d’encourager la synergie entre la recherche agricole et les techniques d’information et de communication appliquées à l’agriculture, d’inciter les chercheurs et les développeurs à intégrer les TIC dans l’amélioration de la production alimentaire, de créer un espace de compétition favorisant la concurrence valorisante et un réseautage d’échange d’informations entre exploitants agricoles, d’intégrer les TIC dans la chaine de valeur agricole et de moderniser l’agriculture.

Il est destiné aux Startups représentées par une personne ou une équipe de personnes avec un porteur de projet principal, de nationalité tunisienne, dont le projet porte sur la création/développement d’un produit/procédé innovant en matière de Technologies de l’information et de la communication appliquées à l’agriculture, la pêche et les services liés, ainsi que toute personne physique de nationalité tunisienne résidant ou non en Tunisie (ou équipe de personnes avec un porteur de projet principal), travaillant sur un projet de solution Technologies de l’information et de la communication appliquées à l’agriculture, à la pêche et les services liés.

Les candidats retenus bénéficieront de deux formations. L’une sur les techniques de pitching qui sera assurée par un spécialiste. L’autre sur les techniques d’élaboration d’un Business Model Canevas. A l’issue de cette formation, chacun des candidats sélectionnés présentera son projet.

Les candidats auront droit à une séquence de 3 minutes pour présenter leurs projets. Les enregistrements seront insérés dans la rubrique concours GREENTIC du site SIAT pour un vote public. Un espace GREENTIC sera prévu au Salon SIAT du 12 au 15 Octobre 2022 pour présenter les finalistes des projets de solutions TIC appliquées à l’agriculture.

La Cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 octobre 2022. Le jury désignera 3 lauréats. Lors de la remise des prix nationaux, un prix spécial du public présent à la cérémonie pourrait être décerné à l’un des lauréats. Les modalités de cette distinction seront définies ultérieurement et annoncées lors du début de la cérémonie.

La valeur des prix décernés aux lauréats sera attribuée en nature (sous forme d’accompagnement de formation ou de matériel) (1er prix : 10 000 DT/ 2ème prix : 7 000 DT/ 3eme prix : 5000 DT / Prix Vote Public : 3000 DT).