L’APII obtient la certification ISO 9001 pour la qualité de ses services

L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) a obtenu, mercredi, la certification ISO 9001: 2005 pour la qualité de ses services dans l’ensemble de ses directions régionales réparties sur les 24 gouvernorats du pays.

Accordée par l »Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INORPI), la norme Iso 9001 définit les critères applicables à un système de management de la qualité.

L’obtention de cette certification s’inscrit dans le cadre du plan de l’agence à développer ses services et à contrôler les normes de qualité pour ce qui est de ses activités .

Lors d’une cérémonie organisée, à Tunis, à l’occasion de l’obtention de cette certification, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Genji a souligné que l’APII a joué un rôle important dans la promotion de l’investissement dans le secteur industriel et des services à travers l’accompagnement des entreprises.