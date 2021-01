L’ARP appelle à l’unité nationale et réitère son soutien au dialogue national

A l’occasion du Xe anniversaire de la révolution, l’Assemblée des représentants du peuple a appelé à l’unité nationale, à la nécessité de se remettre au travail et à poursuivre les efforts en vue de parachever la transition démocratique.

Elle invite, également, à éviter les polémiques, les conflits stériles et les vaines tentatives de médiocriser les institutions de l’Etat.

Dans une déclaration publiée, jeudi, l’Assemblée des représentants du peuple a exprimé son engagement à continuer de consacrer la primauté de la loi et à l’appliquer à tous, de consolider les valeurs d’équité et de solidarité entre les Tunisiens.

L’Assemblée des représentants du peuple a réitéré son soutien au projet de dialogue national proposé par l’Union générale tunisienne du Travail.

Le parlement a, en outre, soutenu que la Tunisie a réussi à concrétiser la volonté du peuple et à réaliser des pas importants sur la voie de l’édification d’une démocratie, longtemps rêvée par des générations de Tunisiens libres, et ce, en oeuvrant à parachever l’installation d’institutions républicaines, à préserver et renforcer la liberté de pensée, d’expression et d’organisation, à instaurer le pluralisme politique et à veiller au respect des droits de l’Homme.

Par contre, ajoute le parlement, la situation socioéconomique n’a pas connu la même avancée. La productivité a nettement ralenti et la faible croissance a conduit à la détérioration des conditions de vie du citoyen. La pandémie du Covid-19 est venue aggraver la situation économique.

Le parlement a souligné la détermination à oeuvrer pour la relance de l’économie et la réalisation des réformes nécessaires pour favoriser un climat d’investissement propice et conquérir de nouveaux marchés pour écouler les produits tunisiens.

L’Assemblée des représentants du peuple invite, enfin, l’ensemble des Tunisiens à « ne pas perdre espoir ».