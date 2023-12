Boukthir à l’ARP pour défendre la hausse de 5 % du budget du MESRS pour l’année 2024

Les travaux de la séance plénière consacrée à la discussion du projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) pour l’année 2024 ont démarré ce lundi matin au siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo en présence du président du parlement, Brahim Bouderbala et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’année 2024 est estimé à 2277,238 millions de dinars tunisiens (MD) contre 2153,250 (MD) en 2023, soit une augmentation de 5,8 %.

Le budget programmé représente 3,81 % du budget total de l’État et il se répartit en 1575 (MD) pour les dépenses salariales, 1513 (MD) pour les dépenses de gestion, 238 000 dinars pour les interventions et 310 000 dinars pour les investissements, selon un rapport de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.

Le projet de budget prévoit également la mobilisation d’importants fonds pour la promotion de la recherche scientifique et le financement des activités de l’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique outre les dépenses pour le financement du système d’enseignement supérieur et des centres de recherche.

Le rapport indique que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, avait souligné, lors d’une séance d’audition organisée par la commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, que les orientations stratégiques du ministère visent à mettre en place un système de formation conforme aux normes internationales, à développer la vie universitaire et à créer un environnement favorable à la recherche scientifique.

Il avait également indiqué que le ministère a entamé l’élaboration d’un projet de loi visant la réforme de l’enseignement supérieur privé afin d’assurer une bonne gouvernance du secteur.

Selon Boukthir, la création de l’Agence tunisienne des étudiants internationaux permettra de promouvoir le rayonnement des institutions d’enseignement supérieur tunisiennes.

Il a, en outre, fait savoir que le budget proposé prévoit une augmentation de 15 % des dépenses de la recherche scientifique.

Dans son discours d’ouverture, Brahim Bouderbala, a souligné le rôle crucial du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est responsable de la mise en œuvre des réformes stratégiques visant à faire de l’université tunisienne une source de compétences répondant aux exigences du marché du travail.

A cette occasion, le président du Parlement a réaffirmé l’engagement de l’organe législatif, représenté par l’ARP, à contribuer au soutien des efforts de l’État pour formuler une vision stratégique de la recherche scientifique et de l’enseignement supérieur axée sur la transition vers des spécialités basées sur la digitalisation et l’innovation.