L’ATB lance un accompagnement exclusif aux TPME en partenariat avec Espace Finance

L’ATB lance un programme d’éducation financière et d’accompagnement destiné aux TPE et PME tunisiennes avec l’Espace Finance – Entrepreneurs & Entreprises.

A travers une offre diversifiée de produits et services financiers et non-financiers, l’ATB confirme encore une fois son engagement à soutenir les TPME tunisiennes, piliers de l’économie Tunisienne. C’est l’objectif du partenariat avec l’Espace Finance, mis en œuvre dans le cadre de la coopération financière entre l’Allemagne et la Tunisie (projet KfW – TPME II).

L’ATB a donné le coup d’envoi d’un programme d’éducation financière à l’adresse de ses clients – entrepreneurs lors d’une soirée ramadanesque en présence d’experts, de représentants GFA et des collaborateurs ATB.

Ce premier évènement sera suivi de webinaires informatifs et de formation sur des sujets d’actualité demandés par les entrepreneurs au cours des différentes rencontres .

D’autres évènements seront planifiés très prochainement dans les régions.

L’Espace Finance (www.espacefinance.org) a pour ambition d’aider les entrepreneurs à optimiser leurs décisions financières et à mieux gérer leurs relations avec leur partenaire financier, notamment à l’occasion d’une demande de financement. Il propose à ce titre des outils pratiques adaptés et des supports labellisés en libre accès.

L’ATB est, depuis 2019, une des banques partenaires du projet TPME-II, mis en place par la Banque de développement allemande KfW, en accord avec le gouvernement tunisien, représenté par le Ministère des finances, et la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Grâce à la ligne de crédit de 140 MEUR à taux d’intérêt préférentiel, l’ATB a contribué à l’accès au financement de plusieurs centaines de TPME et à la promotion de l’emploi.