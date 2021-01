L’ATB poursuit sa performance financière, et hausse son PNB à 278,4 MDT

Poursuivant sa dynamique de croissance et d’amélioration de sa performance financière, l’ATB a clôturé l’année 2020, en affichant des indicateurs financiers en progression. Ainsi, les produits d’exploitation bancaire ont progressé de 10,39 % pour atteindre 634,1MDT au 31/12/2020 contre 574,4MD au 31/12/2019. Le PNB a de son côté enregistré une augmentation de 16,29 % pour s’établir à 278,4 MDT au 31/12/2020 contre 239,4 MDT au 31 décembre 2019.

La banque a enregistré au cours de la même période une amélioration au niveau de ses principaux indicateurs d’activité. Et c’est ainsi, une augmentation des crédits nets de provisions et d’agios réservés de 341,4MDT pour s’établir à 5.163,9 MDT à fin décembre 2020 contre 4.822,5 MDT au 31/12/2019, soit une évolution de 7,08 %, les dépôts de la clientèle ont atteint 5.984,9 MDT au 31-12-2020 contre 5.242,8 MDT à fin décembre 2019 soit une hausse de 14,15 % ou une variation en volume de 742,1 MD. Une augmentation notamment due à l’évolution du volume des dépôts à vue, qui se sont établis à 2.057,6 MDT au 31/12/2020 contre 1.663,8 MDT à fin décembre 2019, soit une évolution de 23,67%, et une progression des comptes épargne dont le solde s’est établi à 1.314,8 MDT au 31/12/2020 contre 1.158 MDT au 31/12/2019, soit une hausse 13,54%. Par ailleurs, les charges d’exploitation bancaires ont atteint 355,7 MDT au 31 décembre 2020 contre 334,9 MDT au 31 décembre 2019 soit une hausse de 20,8MDT. Par ailleurs, les charges opératoires de la banque ont atteint 185,7 MDT à fin décembre 2020 contre 177,2 MDT à fin décembre 2019, soit une hausse de 8,5 MDT ou de 4,80 %.