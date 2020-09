L’attaque terroriste est un crime désespéré qui ne déstabilisera pas l’Etat

Le président de la République, Kais Said, a confirmé, dimanche, que l’attaque terroriste, perpétrée, ce matin, dans la ville d’Akouda à Sousse, « est un crime désespéré qui ne déstabilisera pas l’Etat tunisien, mais qui nous donnera force et détermination ».

Il a ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge d’une rencontre au siège du gouvernorat de Sousse avec le gouverneur et de hauts cadres de la sécurité, que « toute opération de ce type ne fera pas tomber l’Etat et que ceux qui la mènent se trompent et n’atteindront pas leur objectifs ».

« Le peuple tunisien a fait preuve de soutien à l’institution sécuritaire et à tous les institutions de l’Etat. Le terrorisme n’aura pas de place en Tunisie », a de son côté indiqué, le ministre de l’intérieur, Taoufik Charfeddine, soulignant que l’institution sécuritaire veillera à garantir la sécurité sur tout le territoire du pays.

L’adjudant Sami Mrabet a été tué, après avoir été transféré à l’hôpital, dans l’attaque de ce matin, à Sousse. Il a été percuté avec son collègue Rami Limam, dimanche matin, par trois terroristes à bord d’un véhicule, au niveau du croisement d’Akouda à El Kantaoui dans la région de Sousse, indique le ministère de l’Intérieur, précisant que les trois assaillants ont été neutralisés.

Les unités sécuritaires ont procédé au ratissage de la zone et encerclé les assaillants. Ils sont parvenus à les neutraliser après un échange de coups de feu.

L’adjudant Rami Limam qui a été blessé lors de cette attaque, reçoit les soins nécessaires à l’hôpital Sahloul.