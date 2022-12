L’avis, sans concession de Fitch, sur les recouvrements à l’AL et la CIL

Fitch Ratings a annoncé, vendredi 9 décembre, avoir attribué aux titres de dette subordonnée d’Attijari Leasing (AL) la note nationale à long terme ‘BBB’.

Les titres subordonnés sont des obligations directes, non garanties et subordonnées d’AL. Leur notation a été abaissée deux fois par rapport à la notation nationale à long terme d’AL de « A-(tun) » afin de refléter les prévisions de Fitch de faibles recouvrements. Les obligations sont subordonnées à la dette senior non garantie d’AL et sont qualifiées de capital Tier 2 conformément à la réglementation prudentielle tunisienne. Comme les obligations ne contiennent pas de clauses de report de coupon, Fitch n’a pas appliqué de crans supplémentaires pour le risque de non-performance.

Les notations nationales reflètent la solvabilité d’un émetteur par rapport au meilleur crédit du pays et par rapport aux pairs opérant dans ce pays.

Fitch souligne que La notation de la dette subordonnée est principalement sensible aux changements de la notation nationale à long terme de AL ainsi qu’aux changements des attentes de Fitch en matière de recouvrement pour les instruments.

Les facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action positive/un relèvement de la notation tiennent au potentiel limité de hausse de la note nationale à long terme d’AL, eu égard aux conditions d’exploitation difficiles et il est, ce faisant donc, difficile d’améliorer son profil de crédit par rapport à d’autres sociétés tunisiennes, estime l’agence de rating.

S’agissant des facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action négative ou à un abaissement de la notation, Fitch cite « la notation nationale à long terme d’AL sensible à une nouvelle détérioration de l’environnement opérationnel de la Tunisie pour les sociétés de leasing et d’affacturage ». Cela pourrait se traduire par une augmentation plus importante que prévu du ratio de créances douteuses et non performantes. La note est également sensible à un nouvel appauvrissement de la réserve de capital, entraînant une moindre résilience aux risques liés à la qualité des actifs, ainsi qu’à un affaiblissement de son profil de financement.

La CIL , pareillement

Fitch Ratings a également attribué à la Compagnie Internationale de Leasing (CIL, BBB (tun)/Stable) la note nationale à long terme ‘BBB (tun)’ pour ses obligations de premier rang non garanties.

La note des billets de premier rang non garantis de CIL est égalisée avec les notes nationales à long terme de CIL, ce qui reflète les attentes de Fitch quant aux recouvrements moyens pour les billets.

Les notations nationales de CIL reflètent une part de marché raisonnable et des paramètres financiers clés qui se situent constamment dans la partie supérieure du groupe de référence.

CIL est l’une des rares sociétés de leasing tunisiennes notées par Fitch, qui souscrit des contrats à taux flottants, réduisant ainsi l’exposition au risque de marché. CIL continuera à faire preuve de résilience financière et à adopter une approche prudente en matière de prêt, assure Fitch, qui précise que les notations nationales reflètent la solvabilité d’un émetteur par rapport au meilleur crédit du pays et à celui de ses pairs opérant dans ce pays.

S’agissant des facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action positive/un relèvement de la notation, Fitch souligne que la note des billets de premier rang non garantis de CIL sera relevée si la note nationale à long terme de CIL l’était, ou si les attentes de Fitch en matière de recouvrement pour les instruments sont revues à la hausse.

L’amélioration de la note nationale à long terme de CIL est limitée par des conditions d’exploitation difficiles, ce qui rend difficile l’amélioration de son profil de crédit par rapport aux autres sociétés tunisiennes.

Quant aux facteurs qui pourraient, individuellement ou collectivement, conduire à une action de notation négative/un abaissement de la note, l’agence de notation indique que la note des billets de premier rang non garantis de CIL sera abaissée si la note nationale à long terme de CIL est abaissée ou si les attentes de Fitch en matière de recouvrement pour les instruments sont revues à la baisse.

La note nationale à long terme de CIL est sensible à une nouvelle détérioration de l’environnement opérationnel des sociétés de leasing et d’affacturage en Tunisie. Cela pourrait se manifester par une augmentation plus importante que prévu de son ratio de créances douteuses et non performantes. La note est également sensible à un nouvel appauvrissement de son coussin de capital, entraînant une moindre résistance aux risques liés à la qualité des actifs, ainsi qu’à un affaiblissement de son profil de financement.