Le premier parc éolien flottant de la Méditerranée sera construit dans le détroit de Sicile, au large de Marsala, à Trapani. La centrale, appelée 7Seas Med, sera équipée de 25 pales flottantes d’une puissance de 10 mégawatts chacune et ne sera pas visible depuis la côte sicilienne, à une distance de plus de 35 km de Marsala et autant des îles Egadi, en direction de la Tunisie.

Les fonds marins de la région ont une profondeur d’environ 300 mètres, ce qui est parfait pour les turbines flottantes. Il ne serait pas possible d’installer des turbines offshore normales et stables qui ne peuvent pas dépasser 50 à 60 mètres de profondeur, selon le quotidien financier Il Sole 24 Ore.

Le projet, un investissement de 741 millions d’euros, a été développé par la société danoise Copenhagen Offshore Partners avec le soutien du fonds Copenhagen Infrastructure Partners, spécialisé dans les grands projets d’énergie renouvelable dans le monde entier, et a été présenté avant le déclenchement de la pandémie de COVID aux ministères de l’environnement et des infrastructures. Le projet est actuellement traité par les pouvoirs publics italiens, mais si tout se passe comme prévu, les travaux de construction devraient commencer en 2023, a déclaré le chef de projet Luigi Severini. Severini a créé le projet du parc éolien offshore de Tarente.