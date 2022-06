Le bâtonnier des avocats maintient la date des deux assemblées générales prévues le 10 et 11 septembre

Le bâtonnier des avocats, Brahim Bouderbala, a déclaré, jeudi, que les dates de la tenue des assemblées générales de l’ordre national des avocats de Tunisie initialement prévues les 10 et 11 septembre 2022 seront maintenues, malgré l’opposition exprimée par nombre d’avocats. Les dates précitées concernent respectivement la tenue de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale élective de l’Ordre des avocats.Le 6 juin courant, le bâtonnier des avocats avait publié un communiqué relatif à l’appel à candidature au poste de bâtonnier ou au statut de membre au Conseil de l’ordre, à compter du 1e juillet 2022 sur une demande écrite adressée au bâtonnier en exercice, au moins vingt jours avant la tenue de l’assemblée générale élective. Interrogé par l’agence TAP, le bâtonnier s’est dit résolu à aller de l’avant dans l’exécution de l’échéancier précité, qui a-t-il dit, est « précis et fixé par la loi », rappelant à ce propos la teneur l’article 51 du décret-loi de 2011 réglementant la profession d’avocat lequel prévoit « qu’à la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut, le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et y convoque tous les avocats en exercice. » Revenant sur l’opposition exprimée par certains avocats à l’égard de cet échéancier, le bâtonnier a précisé que cette objection est le pur produit de « tiraillements politiques », soulignant que les signataires du procès-verbal de mise en garde sont issus du mouvement Ennahdha.

