Le bitcoin dépasse les 94 000 dollars pour la première fois

Le bitcoin a atteint un niveau record de plus de 94 000 dollars, l’information selon laquelle l’entreprise de médias sociaux de Donald Trump était en pourparlers pour acheter la société d’échange de cryptomonnaies Bakkt ayant renforcé les attentes d’un régime favorable aux cryptomonnaies sous la nouvelle administration de Donald Trump.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, a plus que doublé cette année. Il était à 93 521 dollars mercredi, après avoir atteint un sommet de 94 078 dollars au début des heures d’ouverture des marchés asiatiques. Le Financial Times a déclaré que Trump Media and Technology Group , qui exploite Truth Social, est proche d’une acquisition de Bakkt, qui est soutenue par Intercontinental Exchange, propriétaire de la Bourse de New York.

« L’intérêt apparent de Trump pour les crypto-monnaies à un niveau personnel a contribué à l’optimisme quant au fait que les crypto-monnaies seront une priorité absolue lorsque Trump prendra ses fonctions », a déclaré Stephane Ouellette, directeur général de la société d’échange de crypto-monnaies FRNT Financial. Les crypto-monnaies ont grimpé en flèche depuis l’élection américaine du 5 novembre, les traders pariant que le soutien promis par le président élu Trump aux actifs numériques conduirait à un régime réglementaire moins restrictif.

