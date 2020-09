Le bloc parlementaire de la Réforme plaide pour une trêve politique

Le président du bloc parlementaire de « la Réforme », Hsouna Nasfi, a plaidé, vendredi, pour une « trêve politique » qui permettra de « favoriser un climat de travail sain pour le gouvernement » et « d’éviter les tiraillements et les querelles politiques » au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.

Joint au téléphone par l’agence TAP, à l’issue de sa rencontre, vendredi, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le président du bloc de la Réforme a indiqué que son groupe parlementaire soutient le gouvernement et appelle à une stabilité gouvernementale permettant de traiter les dossiers urgents.

Dans ce contexte, Hsouna Nasfi a fait savoir qu’il a évoqué avec le chef du gouvernement certaines questions prioritaires, dont notamment la situation sanitaire, la rentrée scolaire et la loi de finances pour l’exercice 2021.

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a reçu, vendredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le président du bloc parlementaire de la Réforme Hassouna Nasfi.

Selon la présidence du gouvernement, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations menées par le chef du gouvernement avec les partis politiques et les blocs parlementaires sur les principales questions de l’heure et les moyens de développer la coopération entre le gouvernement et tous les acteurs politiques.

Lors de sa rencontre avec le président du bloc de la « Réforme », Mechichi a souligné la nécessité de conjuguer les efforts loin des tiraillements politiques, compte tenu du contexte difficile dans lequel se trouve le pays, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le bloc de « la Réforme » compte 17 députés.