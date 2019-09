Le boom numérique de l’Afrique ne fait que commencer

’Afrique se numérise rapidement, cette tendance a été dissimulée aux yeux de nombreux investisseurs et dirigeants mondiaux. Le continent compte déjà 122 millions d’utilisateurs actifs de services financiers mobiles, soit plus de la moitié du total mondial, et le nombre de connexions par smartphones et de trafic de données mobiles augmente rapidement.

Les technologies numériques permettent aux entreprises innovantes de répondre à une demande massive non satisfaite. Considérez le commerce de détail: il y a 60 000 personnes par point de vente formel en Afrique, contre seulement 400 personnes par magasin aux États-Unis. Les start-ups du commerce électronique telles que Jumia, qui compte déjà plus de 4 millions de clients dans 14 pays africains, transforment cet écart en opportunité. La société parie que les ventes en ligne augmenteront de 1% du total des ventes au détail en Afrique aujourd’hui à autant que 15% en 10 ans. L’inscription de Jumia à la Bourse de New York en avril valorisait celle-ci à plus d’un milliard de dollars, ce qui en faisait l’affirmation d’être la première licorne technologique de l’Afrique.

Interswitch est une autre start-up africaine prospère dans le domaine numérique: il a été fondé par l’ingénieur nigérian Mitchell Elegbe après avoir observé des personnes transportant des tonnes d’argent pour payer de tout, des courses au téléphone, en passant par les factures de services publics. Aujourd’hui, les consommateurs et les entreprises nigérians effectuent plus de 300 millions de transactions numériques par mois sur une suite de canaux activés par Interswitch.

Il y a de la place pour de nombreuses autres innovations de ce type pilotées par le numérique en Afrique. Prenons l’enseignement supérieur, où le taux de scolarisation de l’Afrique est la moitié de celui de l’Inde. L’African Leadership University (ALU), dont les campus au Kenya, à Maurice et au Rwanda et permettent aux étudiants de gérer leur propre enseignement en utilisant la technologie, a permis de réduire les coûts à moins de 10% des universités traditionnelles. L’ALU a récemment été nommée l’une des 50 entreprises les plus innovantes au monde.

Pour adapter et reproduire ces innovations, des investissements beaucoup plus importants seront nécessaires dans le secteur technologique africain. Bien que les investissements dans les entreprises en démarrage dans le secteur de la technologie en Afrique aient atteint le niveau record de 1,2 milliard de dollars en 2018, ils sont toujours à la traîne par rapport à d’autres régions telles que l’Asie du Sud-Est, où les entreprises en démarrage ont bénéficié d’un financement de plus de 10 milliards de dollars en 2018.

Les pénuries de talents numériques peuvent constituer un obstacle supplémentaire à la croissance des entreprises de technologie. Cela appelle des approches novatrices – comme celle prise par Andela, une autre jeune entreprise en forte croissance. Il recrute des ingénieurs africains en logiciel, des collaborateurs et les forme sur ses campus au Nigeria, au Kenya et en Ouganda, puis les recrute en tant qu’équipes distribuées à temps plein pour des entreprises du monde entier. Andela a embauché 1 200 développeurs africains au cours des quatre dernières années et fournit ses services à 200 entreprises du monde entier. La société se dirige également vers le statut de licorne: sa valeur atteint déjà 700 millions de dollars.

Dernier point, mais non le moindre, les entreprises de technologie en Afrique doivent faire face à de grands problèmes d’infrastructure – notamment le fait que les données Internet restent beaucoup plus lentes et plus chères en Afrique que sur les autres continents. Bien que la pénétration augmente rapidement, les deux tiers des Africains n’ont toujours pas accès à Internet. Même dans ce domaine, cependant, certaines entreprises considèrent les défis comme des opportunités. Par exemple, Loon, une société sœur de Google, construit actuellement un réseau de montgolfières pour relier les habitants des zones rurales du Kenya à Internet.