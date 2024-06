Le cadre juridique des foires et salons  sera revu

« le cadre juridique des foires et salons sera développé, vu qu’il est régi par un décret promulgué depuis 1994 », notant qu' »une commission a été formée au niveau du ministère du Commerce pour développer la loi sur ces manifestations , et les professionnels et les spécialistes y seront associés ».

« L’Etat s’est engagé à encourager la promotion du produit national en soutenant l’organisation de ces manifestations et expositions », a-t-elle déclaré à Jawhara FM en marge de l’ouverture de la 58ème édition de la Foire Internationale de Sfax, notant que « la participation étrangère à ces foires et salons nécessite l’existence d’accords conjoints et le principe de réciprocité, en plus des questions au niveau de la Douane et de la Banque Centrale ».

Interrogée sur la loi relative aux chambres de commerce, la ministre a indiqué que « la loi relative aux chambres de commerce ne sera pas modifiée, mais le nombre des chambres de commerce sera ramené de 8 à 5 pour le rendre compatible avec le nouveau découpage territorial et la nouvelle constitution », notant que « les élections des chambres de commerce auront lieu en 2025 ».

