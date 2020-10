Le Canada disposé à contribuer à la réussite du sommet de la Francophonie qui se déroulera à Djerba

Le Canada est pleinement disposé à contribuer à la réussite du sommet de la Francophonie qui se déroulera, en 2021 à Djerba, a souligné mardi l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau.

Reçu par le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à la Migration et aux Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, au siège du département, le diplomate canadien s’est félicité du niveau » excellent » atteint par la coopération bilatérale, soulignant la volonté de son pays de diversifier les domaines de ce partenariat.

L’entrevue a porté sur des questions d’intérêt commun au double plan bilatéral et multilatéral, a souligné le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat a formé le vœu de voir la coopération Tunisie-Canada se développer davantage, appelant à renforcer les mécanismes de ce partenariat particulièrement dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Nafti a également plaidé pour un renforcement de la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.