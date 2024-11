Le chef de l’Etat pour la révision du Code de travail

Le président de la République Kais Saïed a reçu, jeudi, au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

A cette occasion, il a mis en avant le rôle dévolu au département des Affaires sociales, appelant à ce propos à développer ses méthodes de travail.

Le chef de l’Etat a plaidé pour une intervention urgente, non seulement pour venir en aide des personnes nécessiteuses, mais également pour éradiquer les causes qui sont à l’origine de leur situation.

Selon un communiqué, le président Saied a évoqué le rôle confié aux directions régionales relevant du département des Affaires sociales dans l’identification de solutions urgentes aux catégories sociales nécessiteuses.

Le président de la République a aussi appelé à la modernisation de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la Caisse de retraite et de la prévoyance sociale (CNRPS) et de la Caisse d’assurance maladie (CNAM).

A ce titre, il a recommandé de développer la législation sociale dans la perspective de garantir le droit à une couverture sociale rapide et intégrale pour les citoyens, toutes catégories confondues.

Sur un autre plan, le président de la République a estimé « indispensable » la révision en profondeur du Code de travail afin de garantir le droit des travailleurs et mettre fin aux contrats de sous-traitance.

Cette révision, a-t-il insisté, doit être répressive à l’égard des employeurs contrevenants qui remplacent sciemment des ouvriers par d’autres dans le dessein de se délier de la responsabilité découlant des nouvelles dispositions législatives.

Dans un contexte connexe, le président Saïed a réitéré son appel à mettre fin au règne des contrats à durée déterminée (CDD), soulignant que la relation de travail doit être « équitable » et que l’employé a le plein droit à un salaire décent et à une vie stable, loin de toute forme d’exploitation.

- Publicité-