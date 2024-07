Le chef de l’Etat s’entretient avec Boukthir sur les festivals d’été

es festivals et les manifestations culturelles ont été lundi, au centre de l’entretien qu’a eu lundi, au palais de Carthage, le chef de l’Etat Kaïs Saïed avec le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique chargé de la gestion du ministère des affaires culturelles Moncef Boukthir.

Saïed a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance des festivals culturels dans la consécration d’une culture nationale et l’amélioration du goût du public évoquant le rôle joué jadis par les théâtres de Carthage et de Hammamet dans ce domaine.

Le Président de la République a également, souligné que la promotion de la culture s’inscrit dans le cadre du mouvement de libération nationale mettant l’accent sur la contribution active des créateurs et des intellectuels du pays dans le développement intellectuel et culturel de la société.

