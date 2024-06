L’Etat tunisien participera à l’augmentation de capital de la TSB Bank

Le Chef du gouvernement Ahmed Hachani a salué, à l’ouverture d’une réunion du conseil des ministres tenue mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, le travail accompli par les ministères au cours de la dernière période, soulignant l’impératif de déployer plus d’efforts afin de concrétiser les objectifs sectoriels programmés dans le cadre des politiques générales de l’Etat.

Selon un communiqué publié par la Présidence du gouvernement, la réunion a permis d’examiner les projets de loi portant approbation de l’accord de garantie, à la première demande conclue le 4 avril 2024 entre le gouvernement Tunisien et la Banque européenne d’investissement (BEI), relatif au crédit accordé à la STEG pour contribuer au financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie « El MED ».

Il s’agit également du projet de loi portant approbation de l’accord signé le 17 avril 2024 entre la Tunisie et l’Italie sur le programme de soutien du budget général de l’Etat tunisien, ainsi que le projet de loi autorisant à l’Etat tunisien à souscrire au capital de Tunisian Saudi Bank.

