Le CMF a sommé Tawasol Holding de s’expliquer

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des actionnaires de la société «Tawasol Group Holding » et du public qu’il a invité la société concernée à expliquer les mouvements en bourse observés récemment sur les titres de la société. En réponse à la lettre du Conseil du Marché financier, la direction générale de la société a communiqué ce qui suit : « …Nous tenons à préciser que, la baisse exagérée du cours sur les dernières années a induit à un niveau ne reflétant pas la situation du groupe et sa valorisation, ce qui pourrait expliquer la correction technique. Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour vous transmettre les éléments suivants liés à l’exploitation: – Accélération du remplissage du carnet de commandes pour l’activité Gazoduc avec la conclusion de deux grands projets avec la STEG courant novembre 2020 ce qui amènera une forte dynamique de croissance au pôle, au-delà de l’exercice en cours; – Présence renforcée en Afrique (Maroc, RDC et Ethiopie) avec des contrats cadres combinés à une opération de croissance externe en France pour le déploiement de la fibre optique. La conjonction de ces facteurs favorables garantit un niveau de croissance pour TGH pour 2021 et les années subséquentes. »

