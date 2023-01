C’est officiel, M. Hédi Ben Ayed lance une OPA obligatoire sur la Wifak Bank

Le Conseil du Marché Financier (CMF) indique, dans un communiqué de presse, que Mohamed Hedi Ben Ayed, détenant de concert avec Ines, Malek, Salma, et Yassine Ben Ayed, Ahmed Charfi et Mohamed Saidane, ainsi que les sociétés PROSID, PROSID CENTRE, PROSID SUD, SNCI et SOTIC, une part de 39,514% du capital de la WIFAK BANK (soit 39,64% en droits de vote), a acquis en bourse en date du 5 janvier 2023, 146 000 actions représentant 0,49% du capital de la banque, franchissant ainsi de concert le seuil de 40% du total des droits de vote de ladite société, sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne seul ou de concert une proportion supérieure.

Et comme nous le prévoyions il y a quelques jours, le CMF envisage de le soumettre à la soumission d’une offre publique d’achat obligatoire visant les actions Wifak Bank qu’il ne détient pas de concert, et ce au prix de 7,200 DT l’action ; prix déterminé conformément aux dispositions de l’article 163 bis du Règlement Général de la Bourse.

Le déclenchement de la procédure de l’offre et la fixation des modalités et des conditions de sa mise en œuvre demeureront tributaires de l’obtention par l’initiateur de l’offre, de l’agrément de la Banque Centrale de Tunisie. La cotation des titres Wifak Bank reprendra à partir du vendredi 13 janvier 2023.