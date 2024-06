Le président de la République Kaïs Saïed a décoré ce lundi le commandant Ahlem Douzi, de l’Institution militaire tunisienne, des insignes d’Officier de l’Ordre de la République, en reconnaissance de sa précieuse contribution et ses efforts louables fournis dans le cadre de la Mission de l’organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

En mai dernier, le Commandant Ahlem Douzi avait reçu le Prix onusien « Trailblazer » de la femme fonctionnaire de justice et de l’administration pénitentiaire en 2024 au cours d’une cérémonie organisée au siège des Nations Unies à New York.

Ce prix est décerné aux femmes d’États membres contributeurs de troupes aux opérations onusiennes de maintien de la paix qui ont fourni des services exceptionnels et des efforts précieux lors de l’exécution de leur mandat et ont contribué à briser les stéréotypes dominants qui consacrent la discrimination basée sur le genre et entravent la participation des femmes aux opérations de paix onusiennes.Le Commandant Ahlem Douzi est experte en armement militaire et en munitions au sein des cellules d’appui aux poursuites judiciaires de la MONUSCO. Elle est l’une des premières soldates de la paix déployées au sein de la Mission à disposer d’une expertise en matière d’analyse médico-légale et de balistique, tout genre confondu. Elle fournit des conseils d’experte aux enquêteurs et enquêtrices congolais ainsi qu’aux enquêteurs et enquêtrices de l’ONU pour la collecte, la sauvegarde et la préparation des preuves lors des procès.

