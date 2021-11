Le Conseil du Marché Financier célèbre la semaine internationale de l’investisseur

Le Conseil du Marché Financier (CMF) prend part, pour la deuxième année consécutive, à la célébration de la semaine mondiale de l’investisseur « World Investor Week », organisée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV).

- Publicité-

Les travaux de l’édition actuelle de la semaine mondiale de l’investisseur seront axés sur la thématique de la protection des épargnants contre les pratiques frauduleuses. Dans ce cadre, le CMF va publier sur son site internet à partir du lundi 15 novembre, un guide à destination des épargnants relatif à la prévention des fraudes.

A travers sa participation à cette manifestation de portée mondiale, le Conseil du Marché Financier vise à promouvoir l’éducation financière qui s’inscrit dans le droit fil de sa mission de protection de l’épargne investie en valeurs mobilières et produits négociables en bourse.

À l’occasion de cette manifestation qui se tiendra du 15 au 19 novembre courant, le CMF recevra également, à son siège des étudiants appartenant à diverses universités tunisiennes et organisera des présentations à distance en matière d’éducation financière avec pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des marchés et des produits financiers.

Cette manifestation internationale est une initiative portée par plus de cent autorités de régulation et organismes financiers, rassemblés au sein de l’OICV, qui réunit la majorité des instances de régulation des marchés financiers et dont la mission est d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.

La Semaine mondiale de l’investisseur, organisée depuis 4 ans par l’OICV, a pour objectif de diffuser des messages visant à améliorer l’éducation financière et la protection des investisseurs particuliers.