Le Courant populaire met en garde contre les manœuvres politiques

Le Courant populaire a mis en garde contre la gravité des manœuvres politiques sur la formation du gouvernement. Il a appelé à éviter “les scénarios et les contre scénarios vains et qui ne servent aucunement l’intérêt de la patrie et du peuple”.

Dans une déclaration lundi, le parti populaire estime que ce qui se passe aujourd’hui sur la scène politique expose le pays à des menaces extérieures, met à nu la faiblesse de ceux qui le gouvernent et la manipulation du sort du pays, en l’absence d’un programme économique et social capable de défendre une souveraineté “en déclin”.

Toutes les conditions ont été réunies à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour donner lieu à un paysage politique à l’apogée de la crise, regrette le parti.

Le Courant populaire a appelé les forces vives à agir d’urgence pour réviser le système politique visant à unifier l’Exécutif et repenser sa relation avec le pouvoir législatif.

Le parti met l’accent, aussi, sur le besoin de compléter la mise en place des instances constitutionnelle pour remédier à la déficience du système politique.

Le parti qui propose le changement du système électoral en tirant les enseignements des expériences accumulées et dans le cadre d’une vision globale à même de redonner aux élections leur vrai sens. Il a critiqué les solutions de raccommodage avancées par Ennahdha et autres parties en imposant l’augmentation du seuil électoral qui, selon la même source, risque de creuser la crise politique.