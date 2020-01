Le dédouanement anticipé, bientôt, appliqué à l’Aéroport international Tunis Carthage et au Port de la Goulette

Le dédouanement anticipé, technique introduite dans le cadre de la gestion des risques et la gestion anticipée des unités d’aconage avant l’arrivée aux ports, sera, bientôt appliqué à l’Aéroport international Tunis-Carthage et au Port de la Goulette, a déclaré, lundi, à Tunis, le directeur général de la Douane, Youssef Zouaghi.

Ce dispositif de dédouanement anticipé est l’un des mécanismes récemment adoptés par la Direction générale de la Douane tunisienne (2018-2019), pour lutter contre la fraude, la contrebande et le commerce illicite.

Le responsable, qui s’adressait aux journalistes, lors d’un point de presse tenu au centre de perfectionnement de la Brigade “El Anyab” à El Habibya, de la délégation de Jedaida (Manouba), a fait savoir que l’activité de l’unité chargée du dédouanement anticipé, lancée en 2018, a connu une évolution considérable dans les ports de Radès, Sfax et Sousse.

Les interventions douanières contre la contrebande ont permis, par ailleurs, de saisir 21 MD de devises, 179 kg de bijoux et plaques d’or, 1000 kg de plaques de résines de cannabis et Marihuanas, 123 mille pilules de médicaments et 4800 grammes de cocaïnes. Parmi les marchandises saisies par les douaniers, le responsable a également évoqué, 5 MD d’or et diamants et des quantités de bananes, dont la valeur est estimée à 90 MD.

En effet, la modernisation des dispositifs de contrôle douanier a permis de porter les recettes douanières à 9,389 MD, soit une augmentation de 191,4% par rapport à 2018.