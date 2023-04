Le déficit commercial recommence à plonger : 15,8% en mars

Le répit n’aura été que de très courte durée, un mois durant lequel le déficit commercial s’est maintenu dans les limites de 1526,5 MD come acté en février dernier. Un déficit qui a donc recommencé à se creuser dans la proportion de 15,8% en mars 2023, pour s’établir à 1768,6 MD. Dans le même temps, le taux de couverture a perdu 2,3 points par rapport à février de la même année, pour s’établir à 73,9%, indique la note de l’Institut national de la statistique (INS) sur le Commerce extérieur aux prix courants (CVS-CEC)/Mars 2023, publiée ce mardi.

Après la baisse enregistrée en février 2023, les échanges commerciaux ont repris du rythme en mars, les exportations augmentant de 2,4% et les importations de 5,6%.

Hors produits énergétiques les exportations ont enregistré une baisse de 2,2% tandis que les importations ont augmenté de 9,8%.

Remontée des exportations

La hausse de 2,4% des exportations à 5003,5 MD s’explique, principalement, par le rebond de 231,4% des exportations du secteur de l’énergie et lubrifiants, l’augmentation de 11,8% des exports du secteur minier, notamment les ventes de phosphate vers l’Italie, ainsi que la hausse des exportations de textile et de cuir de 4,4%, principalement les ventes de textile vers la France.

Toutefois, les exportations du secteur agricole ont baissé de 16,7% et celles des industries manufacturières diverses de 11,5%. Hors produits énergétiques, les exportations ont enregistré un repli de 2,2%.

Les importations aussi

Après deux mois de baisse, les importations ont augmenté de 5,6%. Tous les groupes de produits ont contribué à cette hausse, à l’exception des produits énergétiques dont les imports ont diminué de 13,3%. Hors produits énergétiques, les importations ont crû de 9,8%.

Les importations de matières premières ont le plus contribué à cette croissance. Elles ont augmenté de 6,9%, portées par la hausse des achats des graines et fruits oléagineux. De même, les importations de biens de consommation ont évolué de 9,8%, principalement en achats de produits médicaux et pharmaceutiques.

En outre, les importations des produits alimentaires ont rebondi de 23,9%, tirées par les importations des céréales et de sucre. De même, les acquisitions de biens d’équipement ont connu une hausse de 9,6 %.

Les ventes sur l’UE en croissance de 3,5%

Les exportations vers les pays de l’UE ont connu une croissance globale de 3,5% avec notamment une hausse sensible des ventes vers les Pays-Bas (245,1%) et l’Italie (8,1%). Elles ont également enregistré une hausse avec le Royaume-Uni (112,2%), la Chine (88,9%), la Turquie (75%) et les pays du Maghreb (1%). En revanche, les exports reculent vers l’Allemagne (-11,1%) et vers la France (-0,7%).

Quant aux importations, une baisse de 5,1% a été enregistrée avec les pays de l’UE, en particulier avec la France (-10,8%) et l’Italie de (-6,3%). D’autre part, les importations en provenance des pays de l’UMA ont chuté de 66,1%.

Par ailleurs, les importations ont augmenté avec la Russie (+212,5%), les USA (+141.4%), la Chine (+16,4%) et la Turquie (+19,9%).

Il convient de noter enfin qu’au premier trimestre 2023, les exportations ont augmenté de 2% et les importations ont diminué de 5,8% par rapport au dernier trimestre de 2022.

En conséquence, au premier trimestre, le taux de couverture s’améliore à 75,8% et le déficit commercial se résorbe de 52% par rapport au quatrième trimestre 2022.