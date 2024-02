Le déficit commercial se redresse de moitié

Il est rare que le déficit commercial de la Tunisie ait été autant épongé qu’en janvier 2023. Il s’est replié de 49,7%, pour s’établir à un niveau de 550,6 millions de dinars (MD) contre 1095,4 MD en janvier 2023, selon les données publiées, lundi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a gagné, ainsi, 8,1 points par rapport à janvier 2023 pour se situer à 90,3%. Le résorption du déficit est expliquée par la hausse des exportations de 2,1%, à 5,1 milliards de dinars, contre une baisse des importations de 7,1%, à 5,7 milliards de dinars, au cours du premier mois de l’année 2024.

L’augmentation observée au niveau des exportations concerne essentiellement le secteur des industries agro-alimentaires (+66,2%) à la suite de la forte hausse de nos ventes d’huile d’olive, drainant des recettes à hauteur de 607,8 MD, en janvier 2024, contre 270,1 MD, une année auparavant.

En revanche, les exportations du secteur de l’énergie ont régressé de 21%, celles des mines, phosphates et dérivés de 17,8%, celles des textiles, habillement et cuirs de 6,2% et celles des industries mécaniques et électriques de 2,1%.

Pour ce qui est du repli observé au niveau des importations (7,1%), il est du surtout à la diminution des importations des produits énergétiques (3,5%) et des matières premières et demi-produits (8,7%), ainsi que des biens de consommation (0,5%), Tandis que les importations des biens d’équipement ont augmenté de 3,4%.

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (73,5% du total des exportations) ont augmenté de 1,7%. Cette évolution est expliquée par la hausse de nos exportations vers plusieurs partenaires européens, tels que l’Italie (+13,2%), l’Espagne (+68,2%) et la Belgique (+2,5%). En revanche elles ont baissé avec la France (-6,1%), l’Allemagne (-7,1%) et les Pays Bas (-15,8%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (+35,3%) et avec l’Egypte (+33%). En revanche elles ont baissé avec la Libye (-37,6%) et avec le Maroc (-3,3%).

Pour ce qui est des importations en provenance l’Union européenne (47,2% du total des importations), elles ont enregistré une baisse de -2% pour s’établir à 2694,2 MD. Les importations ont baissé de -21,4% depuis l’Italie et de -52,5% depuis Ukraine. En revanche, elles ont augmenté de +2,4% depuis la France, de 24,4% depuis l’Allemagne et de 20,1% depuis l’Espagne.

Hors union européenne, les importations ont augmenté fortement avec la Russie (+110,3%) à la suite de la hausse remarquable de nos achats en huiles de pétrole (299,6MD contre 63,6MD). De même les importations ont augmenté avec le Royaume-Uni (+8,3%), avec la Chine (+1,7%) et avec les USA (+16,3%). En revanche elles ont baissé avec la Turquie (-12,8%), avec l’Inde (-9,8%) et avec la Suisse (-26%)

Déficit : la Chine et la Russie mènent la danse !

Le solde de la balance commerciale est déficitaire à -550,6 MD. Ce déficit provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-596,4 MD), la Russie (-401,3 MD), la Turquie (-216,5 MD), la Grèce (-218,5 MD) et l’Algérie (-32,5 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (441 MD), l’Italie (397,4 MD), l’Allemagne (193,3 MD), la Libye (101,3 MD) et le Maroc (29,9 MD).

D’autre part, il est à noter que le solde de la balance commerciale hors énergie du mois de janvier 2024 est excédentaire de 133 MD et que le déficit de la balance énergétique s’établit à -683,6 MD contre -639,6 MD en janvier 2023.