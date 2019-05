Le dernier tronçon de l’autoroute Tunis-Gabès ouvert à la circulation

Le dernier tronçon de l’autoroute Tunis/Gabes et l’échangeur de Skhira seront ouverts vendredi 31 mai à la circulation, a indiqué jeudi, le ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sur sa page facebook.

La société des autoroutes a procédé en coordination avec l’entrepreneur chargé du projet, au parachèvement des travaux et à la levée de tous les obstacles, a précisé le département, appelant les usagers de la route, dont le nombre devrait augmenter pendant les vacances de Aid el fitr prévu mardi 4 ou mercredi 5 juin, réduire la vitesse et à faire preuve de vigilance.