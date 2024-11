Le désespoir grandit alors qu’Israël intensifie ses attaques meurtrières à Gaza

Depuis plus de 40 jours, les Palestiniens du nord de la bande de Gaza ont beaucoup de mal à trouver de la nourriture et de l’eau.

Les autorités israéliennes ont refusé l’accès à toutes les agences des Nations unies et aux organisations internationales pour livrer de la nourriture, de l’eau et des médicaments dans ces zones.

L’hôpital Kamal Adwan subit des attaques continues depuis le début du siège du nord de la bande de Gaza. La dernière attaque a eu lieu mardi, au troisième étage de l’hôpital.

C’est le seul établissement de santé qui fonctionne encore dans le nord de la bande de Gaza, et on sait qu’il y a beaucoup de patients, beaucoup d’enfants, à l’intérieur.

Les réservoirs d’eau qui se trouvent sur le toit de cet hôpital ont également été pris pour cible, tandis que son directeur a déclaré que même la cour et les portes de l’hôpital avaient été attaquées par les forces israéliennes.

Ces dernières ont également pris pour cible un groupe de Palestiniens devant une école à Beit Lahiya. Ils faisaient la queue pour recevoir et remplir des gallons d’eau après avoir finalement trouvé un camion d’eau. Une petite fille a été tuée et huit autres personnes ont été blessées dans cette attaque.

Une autre attaque a également eu lieu dans la ville de Gaza, tuant un journaliste palestinien, ainsi qu’à Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Dans le sud, Abou Youssef al-Najjar, le seul hôpital gouvernemental de Rafah, qui est occupé par les forces israéliennes depuis plus de six mois maintenant, a également été attaqué.

Mais il n’y a pas que les frappes aériennes, les quadcoptères et les tirs d’artillerie. La situation sanitaire et humanitaire s’effondre également

Les Palestiniens disent aujourd’hui qu’ils sont incapables de donner à leurs enfants ne serait-ce qu’un repas par jour.

