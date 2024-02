Le FMI demeure disposé à soutenir la Tunisie, affirme sa Directrice générale

Interrogée par Al-Arabiya Business si la Tunisie peut survivre en l’absence d’un accord avec le FMI, la Directrice général du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré que tout accord avec le Fonds a valeur d’un investissement pour le pays co-contractant. La Tunisie tire parti de l’accroissement des recettes touristiques et de la reprise de l‘activité touristique et des voyages après la crise de Covid. Mais la Tunisie fait aussi face à de sérieux problèmes, le taux d’inflation est très élevé oscillant entre 8 et 9%, la croissance est poussive, et selon les projections, son taux est aux alentours de 1,9%.

Dans une interview à Al-Arabiya Business, et a ajouté que « la Tunisie est donc appelée à réfléchir à ce qui lui est bénéfique et compter sur ce qui est qui est avantageux pour le pays ».

Et de poursuivre : « J’ai eu un très bon entretien avec le chef du Gouvernement tunisien. Nous avons discuté de l’ouverture de la Tunisie aux conseils du FMI, et contrairement au bruit qui court, je dois assurer que les portes du FMI sont grandes ouvertes et que le Fonds demeure engagé aux côtés de la Tunisie et lui apporte son soutien. Et si la Tunisie décide qu’il sera bénéfique d’aller au-delà de la politique consultative du Fonds, nous serons ravis de soutenir le pays », a dit Kristalina Georgieva.

