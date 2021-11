Vers le développement des législations liées à l’investissement dans le tourisme

La nécessité de développer les législations et de simplifier les procédures liées à l’investissement dans le secteur du tourisme, telles sont les recommandations d’une réunion conjointe des ministres de l’économie et de la planification, Samir Saied et du tourisme et de l’artisanat Mohamed Moez Belhassen.

Au cours d’une séance de travail consacrée, mardi, à l’examen de la situation du secteur du tourisme et l’appui nécessaire aux réformes structurelles envisagées dans le cadre du programme de relance économique, saied et Belhassen ont souligné l’importance du secteur, principal moteur de croissance et de l’activité économique, outre son rôle social dans la création d’emplois directs et indirects.

Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de développer des programmes de marketing et de communication basés sur de nouveaux mécanismes répondant aux évolutions à l’échelle mondiale, dont la digitalisation, précise un communiqué du ministère de l’économie.

Ils ont souligné l’importance des études actualisées et de la disponibilité de données précises pour favoriser l’identification des visions efficaces et des propositions pratiques pour développer le secteur et améliorer davantage ses performances et sa compétitivité.

Les deux parties ont également discuté de l’importance de soutenir le secteur de l’artisanat vu son rôle en termes de création d’emploi et de développement régional. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la reprise progressive du secteur après la crise due à la pandémie du Covid-19.