Le « Fonds Maghreb »  prend son envol  autant que de la consistance !

La banque publique d’investissement française « Bpifrance » a annoncé, la semaine dernière, le lancement du « Fonds Maghreb » ayant vocation à soutenir l’internationalisation des entreprises françaises vers la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.

Ce dispositif a officiellement été lancé le 12 juin 2024 à Lille, par le président de la République française, Emmanuel Macron, dans le cadre de la première édition du Forum Ancrages, dédié à l’entrepreneuriat et la création entre les territoires de France et le continent africain. Une initiative qui souligne l’engagement du gouvernement français à apporter son appui à celles des entreprises de l’hexagone qui s’aventurent sur de nouveaux marchés et renforcent leur empreinte mondiale.

Le « Fonds Maghreb », doté de 100 millions d’euros, contribuera à aider les entreprises entre 2024 et 2027 dans un éventail de secteurs, notamment l’industrie, l’énergie, l’agriculture et les produits pharmaceutiques. L’aide de la banque comprendra des investissements, des financements et des garanties essentielles, permettant aux entreprises de surmonter les difficultés liées à l’établissement de filiales ou de coentreprises sur ces marchés.

De nouvelles voies de croissance

La région du Maghreb, qui comprend les pays d’Afrique du Nord, représente un immense potentiel pour les entreprises françaises à la recherche de nouvelles voies de croissance et de diversification. En tirant parti de l’expertise et des ressources financières de Bpifrance, les entreprises peuvent capitaliser sur les opportunités émergentes tout en atténuant les risques associés à l’aventure dans des territoires inconnus.

Cette initiative s’inscrit non seulement dans les objectifs stratégiques du gouvernement, mais souligne également l’importance de promouvoir la collaboration transfrontalière et de favoriser les liens économiques entre la France et les pays du Maghreb. En facilitant l’entrée des entreprises françaises sur ces marchés, le fonds vise à stimuler la croissance économique, à créer des opportunités d’emploi et à favoriser le transfert de connaissances et de technologies.

L’engagement de Bpifrance à soutenir les efforts d’internationalisation des entreprises françaises reflète la mission plus large de la banque de stimuler l’innovation, la compétitivité et la croissance durable. En fournissant des solutions financières sur mesure et des conseils d’experts, la banque vise à permettre aux entreprises de naviguer dans les complexités des marchés mondiaux et de libérer tout leur potentiel.

Avec le démarrage des activités du Fonds pour le Maghreb, les entreprises françaises de divers secteurs auront accès à une ressource précieuse qui leur permettra de poursuivre leurs ambitions dans la région du Maghreb en toute confiance et avec un soutien stratégique. Cette initiative renforce non seulement les liens économiques entre la France et les pays du Maghreb, mais positionne également les entreprises françaises comme des acteurs clés du développement économique de la région.

Réalisé en collaboration avec des partenaires du Maghreb, ce dispositif viendra mettre en valeur des écosystèmes des deux rives et répondre aux besoins des entreprises françaises souhaitant s’implanter ou consolider leurs projets au Maghreb a encore souligné la banque.

Qu’il s’agisse de start-up, de PME ou d’ETI avec un projet d’investissement ou développement commercial au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, ce dispositif leur propose un parcours 360° pour accélérer, structurer et sécuriser au mieux leur croissance et leurs partenariats dans la région. S’y joint un accompagnement dédié pour assurer vos démarches de prospection et de compréhension des marchés, en lien avec nos partenaires de la Team France Export.

Dans l’éventail des soutiens mis à leur disposition, figurent également des solutions de financement et de garanties variés pour valider leurs projets et leurs contrats avec leurs partenaires locaux, outre un appui à l’investissement pour renforcer vos stratégies de partenariats et de croissance externe, et enfin un volet dédié à l’animation des écosystèmes d’affaires pour « faire gagner du temps en identifiant les meilleurs partenaires et des opportunités concrètes ».