Le Forum économique tuniso-camerounais sera organisé à Yaoundé

Le Forum économique tuniso-camerounais sera organisé, les 23 et 24 avril 2024, à Yaoundé, à l’initiative du Cepex et de l’UTICA, et ce, en marge de la tenue de la Commission mixte tuniso-camerounaise.

D’après le Centre de promotion des exportations, le programme comportera une séance plénière et des rencontres professionnelles B to B avec les opérateurs économiques camerounais exerçant dans les domaines de BTP et matériaux de construction ; de l’agriculture et l’agroalimentaire ; ainsi que dans les filières médicales et pharamaceutiques ; les TIC…

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet évènement, doivent confirmer leur participation, avant le 4 avril 2024.