Najla Bouden invitée au Forum économique du Qatar

La cheffe du gouvernement Najla Bouden-Romadhane a reçu, mardi, au palais du gouvernement à la Kasbah, l’ambassadeur du Qatar en Tunisie, Saâd bin Nasser Al-Humaidi.

- Publicité-

A cette occasion, le diplomate qatari a remis à Najla Bouden une invitation officielle de Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Premier ministre qatari et ministre de l’Intérieur, à participer au Forum économique du Qatar, prévu les 26 et 27 mars prochain, indique un communiqué de la présidence du Gouvernement.

Al-Humaidi a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie à travers le Fonds du Qatar pour le développement, et la Banque du Qatar en soutenant les petits et moyens projets de développement, la construction de logements sociaux et la rénovation d’écoles.

Le diplomate qatari a insisté sur la nécessité de développer davantage les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, bancaire et social, soulignant la volonté du Qatar de s’inspirer de l’expérience tunisienne dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, d’autant plus que le Qatar s’apprête à organiser la Coupe du monde de football.

De son côté, la cheffe du gouvernement a salué le soutien « important » apporté par le Qatar à la Tunisie à travers le Fonds du Qatar pour le développent, appelant à cette occasion, à renforcer davantage cette coopération, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la jeunesse et des sports.

Najla Bouden s’est également félicité du niveau « excellent » atteint par les relations bilatérales de « longue date » ainsi que par la diversité et la richesse de la coopération.

Par ailleurs, la cheffe du gouvernement a salué l’attention particulière accordée à l’équipe nationale de football lors de sa récente participation à la Coupe arabe de football au Qatar.

La réunion a également été l’occasion de discuter des préoccupations de la communauté tunisienne au Qatar, qui comptait 31.000 individus.