Réunion du Forum économique Inde-Tunisie

Le Forum économique Inde-Tunisie qui s’est tenu récemment dans le dessein de donner une impulsion aux possibilités croissantes entre les deux pays.

L’Association économique et commerciale indienne a organisé cet événement auquel ont participé des représentants du ministère des Affaires extérieures, du gouvernement indien, du ministère tunisien des AE, des chefs d’entreprise, des universitaires et des industriels.

Le Forum a soulevé une préoccupation majeure concernant l’expansion du commerce et du tourisme entre l’Inde et la Tunisie. Un ensemble diversifié d’intervenants du monde entier se sont réunis et ont partagé leurs points de vue sur l’établissement de nombreux liens indo-tunisiens solides.

Un protocole d’accord a été signé entre le Tunisia Africa Business Council et l’Organisation économique et commerciale indienne par Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council et le Dr Asif Iqbal, président de l’IETO. Lors de l’événement, le co-secrétaire au ministère des affaires extérieures du gouvernement indien, a parlé de la coentreprise Tunisie-Inde dans le domaine des engrais.

L’objectif principal du partenariat étant de se concentrer sur le développement dans les deux pays, ambassadeur indien en Tunisie a parlé de l’importance du Centre tuniso-indien pour l’innovation en matière de technologies de l’information. Une aciérie sera créée en Tunisie grâce à cette collaboration et Safouen Ben Brahim, directeur général de SBB Global Engineering, a apporté un éclairage sur ce sujet.

Les relations entre l’Inde et la Tunisie se sont renforcées ces dernières années grâce à des échanges au plus haut niveau, un commerce dynamique et des liens entre les peuples. Le commerce bilatéral entre l’Inde et la Tunisie s’élève à 376 milliards de dollars pour l’exercice financier 2019-20 et les exportations indiennes vers la Tunisie au cours de cette période s’élèvent à 245 millions de dollars, tandis que les importations indiennes en provenance de Tunisie s’élèvent à 231 millions de dollars. L’Inde a également réalisé un investissement substantiel en Tunisie.