Le Groupe Sellami lorgne les véhicules électriques après le montage des motos

« En 2021, le Groupe MPBS a honoré ses promesses. Après une année fortement impactée par la crise sanitaire, le spécialiste des panneaux en bois a su rebondir, affichant un chiffre d’affaires en hausse de 28,4 % à 114,6 MDT, une augmentation de 2% par rapport au budget et un résultat net de 7,9 MDT, dépassant l’objectif fixé à 6,6 MDT ». C’est ce qui ressort de l’étude du bilan du groupe de Sofien Sellami, faite récemment par l’intermédiaire boursier « Tunisie Valeurs » (T.V) *.

Ce dernier rapporte que le manufacturier de bois table, en 2022, sur un chiffre d’affaires consolidé de 124,3 MDT, en progression annuelle de 8,5%. « Une croissance qui sera soutenue par le renforcement des ventes à l’export surtout avec la confirmation de l’ouverture du marché libyen et la consolidation du positionnement de l’industriel sur le marché local ».

Le management table sur un résultat net de l’ordre de 8,5 MDT en 2022, soit une marge nette stable à 6,8 %. « La poursuite de la reprise de l’activité en 2022 et le respect du budget annoncé par le management de la société, ramènent MPBS à un niveau de valorisation fort alléchant (soit un PER2022e de 5,4x et un VE/ EBITDA 2022e de 3,9x) », estime T.V.

Un groupe diversifié dans le bois et qui lorgne les véhicules électriques

Le Groupe MPBS compte désormais 8 filiales. Outres les trois anciennes participations stratégiques (détenues à hauteur de 100%) du Groupe dans « une société spécialisée dans le commerce des portes de sécurité, de parquets, de dalles de jardin, deux sociétés spécialisées dans le domaine des énergies renouvelables, trois nouvelles sociétés sont venues s’ajouter au périmètre de consolidation du Groupe, en 2019, à savoir CBM, MBS et SCIAF qui est une scierie. Fin 2020, une nouvelle filiale a entamé l’activité de montage des motos, et a pour but de répondre à une évolution future certaine des véhicules électriques .

Ces acquisitions s’intègrent dans le cadre de la stratégie d’expansion du groupe et permettent un complément de gamme (bois, MDF brut et panneaux OSP, robinetterie et sanitaire) pour les produits de MPBS, spécialisée jusque-là dans les panneaux plaqués, mélaminés et acryliques ainsi que dans les meubles en kit. MPBS serait en mesure de mieux répondre aux besoins de sa clientèle de menuisiers, d’industriels du bois, et de cuisinistes et plus précisément aux besoins du secteur du bâtiment et de l’ameublement.

Un BFR en hausse, mais un cash-flow insuffisant

Le spécialiste en bois préserve une structure bilancielle équilibrée. En 2020, afin de renforcer ses fonds propres, MPBS a eu recours à une augmentation de capital pour un montant de 3,9 MDT. A fin 2021, les fonds propres du Groupe se sont s’élevés à 53,3 MDT contre 35 MDT en 2019. Même en hausse, la dette nette du Groupe atteignant les 23 MDT à fin 2021, s’établit encore à un niveau raisonnable. Le gearing est passé de 40,3 % en 2019 à 42,8 % en 2021. Le recours à l’endettement a permis au Groupe de financer à hauteur de 2,4 MDT, l’achèvement des constructions du site de production Thyna et son agencement, l’acquisition de matériel de transport, ainsi que l’investissement financier, d’une valeur de 582 mille dinars, relatif à la libération du deuxième quart du capital de la filiale SMVDA « Domaine Oliva ». En 2021, le BFR s’est fait ressentir davantage pour passer de 26,1 MDT en 2019 à 49,7 MDT en 2021, représentant 43,84% du chiffre d’affaires du Groupe.

Toutefois, la génération de cash-flow demeure encore insuffisante et irrégulière. Le ratio CFO/ EBITDA est nettement inférieur à 1x, s’établissant à 0,3x à fin 2021.

*Synthèse de l’étude de Tunisie Valeurs