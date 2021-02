Le Kia Niro Hybride débarque en Tunisie

Niro hybride, prenez la route du futur…

CITY CARS, KIA a franchi un nouveau cap dans sa stratégie de diversification de la gamme de véhicules commercialisés en Tunisie, notamment avec la présentation de son premier nouveau modèle hybride le Kia Niro.

Le Kia Niro est unmodèle qui occupe une place majeure dans la stratégie du constructeur Sud Corréen dédiée aux produits hybrides & électriques. Son design séduisant, sa remarquable polyvalence, ses faibles émissions et ses coûts d’utilisation réduits en font une offre attractive pour les clients, tant particuliers que professionnels.

Un style racé pour un modèle hybride inédit

Le Kia Niro, présente un design inédit, avec une caisse aérodynamique et sportive, des surfaces subtilement sculptées et des détails stylistiques modernes.Le Niro se dote d’un style distinctif et l’emblématique calandre « Tiger Nose », et présente des boucliers avant et arrière qui lui confèrent un look plus marqué et une présence plus affirmée sur route. Ses projecteurs avant et arrières « Full LED » adoptant ainsi un design multifacettes propre à Kia. Le bouclier avant intègre des feux de jour à LED en forme de double flèches implantés sous les projecteurs.

Les dimensions du Kia Niro, offrent une habitabilité remarquable et un espace de chargement à la fois généreux et modulaire.

En termesd’espace, le Niro, affiche une longueur totale de 4355 mm, une hauteur de 1545 mm, une largeur de 1805 mm et son empattement de 2700 mm.

Infotainment,confort, équipements fonctionnels ettechnologie intelligente

Coté équipement intérieur, le Niro introduit divers éléments visuels et matériels sophistiqués créant un espace plus raffiné, la surface supérieure de la planche de bord reçoit un revêtement haute qualité avec une lumière d’ambiance, une climatisation automatique Bi-zone avec diffuseur d’air aux places arrières, unvolant cuirmultifonctions, un écran tactile Multimédia 8’’ multi-connexion Bluetooth, permettant de connecter deux appareils mobiles simultanément, ainsi que les fonctions Apple CarPlay™ et Android Auto, le bouton start & stop, un combiné d’instrumentsTFT-LCD 7’’, une caméra de recul plus des radars de stationnement avant et arrière, le lève-vitre avant séquentiel et anti-pincement.

A l’intérieur deux pédaliers et un repose-pied en finition aluminium, un siège conducteur à réglages électriques y compris réglages lombaires,quatre ports de connexion (USB, deux de chargement etport 12V), et des seuils de portes en finition aluminium badgés « Niro ».

Parmi les équipements de sécurité et d’aide à la conduite le Niro est doté de 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et genoux)plus unrégulateur-limitateur de vitesse, assistance au démarrage en cote HAC, le contrôle de pression des pneus, ainsi que l’allumage automatique des feux en fonction de la luminosité.

Ces équipements de pointe rendent la conduite plus confortable et plus agréable.

Motorisation, rendement énergétique et plaisir de conduire

Tout au long de son processus de développement, le Kia Niro a été conçu comme un modèle hybride, il tirera donc ses exceptionnels niveaux d’émissions et de consommation, puisqu’il ne consomme que 4.4 L/100 km en cycle mixte. Le Niro est animé par un moteur GDI 1,6 litre développant 141 CV DIN en puissance combinée, couplé à une batterie lithium-ion polymère de 1,56 kWh.

Une boite de vitessesautomatique6 rapports à double embrayage permettant un changement de rapport rapide et fluide, le Kia Niro hybride offre un parfait équilibre entre confort sur route et plaisir de conduire.

La commercialisation du Niro hybride commence début février 2021, le modèle sera exposéau showroom de City Cars le Kram ainsi que dans toutes les agences agréées.Son prix est de 126.980 DT TTC.

Le Niro hybride bénéficie de la garantie constructeur de 5 ans ou 100.000 Km. Les clients intéressés peuvent demander les informations nécessaires ou passer commande en cliquant sur Gohybrid ou en appelant le 36 406 200.