Le marché boursier vire au rouge

Le marché a de nouveau viré au rouge, au terme de la séance du mercredi, perdant 0,13% à 6 707,34 points. D’après l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs, la séance a été marquée par une accélération du rythme des échanges, cumulant une enveloppe de 10 millions de dinars (MD). Ce montant tient compte de la réalisation de deux transactions de bloc sur le titre BH Assurance, portant sur 3 MD.

Le titre SERVICOM continue à chapoter le palmarès de la séance. Dans un volume de 325 mille dinars, l’action s’est bonifiée de 4,2% à 2,240 Dt. A ce niveau de cours, la valeur affiche une performance annuelle de 11%.

Le titre MPBS s’est inscrit en territoire positif, après une longue période en berne. Echangée à hauteur de 18 mille dinars, l’action a cru de 2,7% à 3,440 Dt.

Les pressions vendeuses continuent à pénaliser le titre UADH. Lanterne rouge du Tunindex, l’action s’est effritée de 5,3% à 2,150 Dt, et ce en amassant des capitaux de 358 mille dinars.

Après avoir fait du surplace la séance de la veille, le titre Best Lease a basculé en territoire négatif. Sans faire l’objet de transactions, la valeur a reculé de 4,2% à 1,840 Dt. L’unique leaseur islamique de la cote a terminé l’année 2020 sur une augmentation de son produit net de leasing de 17% à 17 MD.

BH Assurance a été la valeur la plus dynamique de la séance. La valeur a marqué une pause à 47,500 Dt, en alimentant la cote avec des capitaux de 3 MD, échangés presque intégralement sur le marché des blocs.

- Publicité-