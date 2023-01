Le mariage perd de son aura

Les causes et conséquences économiques et sociales de la baisse des mariages et des naissances en Tunisie ont été au centre d’un débat organisé, mercredi 4 janvier 2023 par la première chaine de la Télévision tunisienne dans son émission « la Tunisie aujourd’hui » avec la participation d’une pléiade d’intervenants dont le directeur du cabinet Sigma Conseil, Hassen Zarkouni.

Ce dernier a indiqué que son cabinet s’est intéressé à cette question dans le cadre de la recherche des incidences économiques et sociales de ce phénomène, vu que les mariages sont une véritable industrie dans notre pays.

En effet, selon les données de l’Institut national de la statistique, le nombre de contrats de mariage a enregistré une baisse remarquable, en Tunisie, durant les dernières années. Le taux de la baisse est estimé à près de 36%. Un recul des naissances d’environ 20% en a résulté, conjugué au facteur de la baisse du taux de fécondité chez les femmes (2,6).

Mais, le rythme des naissances aurait repris, de sorte que la Tunisie n’est pas encore exposée à un vieillissement important de sa population, pour les années à venir.

Les contrats de mariage dont le nombre était 198 mille 125 contrats en 2016 ont chuté à 65 mille 630 contrats en 2020, soit une baisse de 33%.

L’année 2020 a enregistré une baisse du taux de mariage estimé à 21% pour atteindre 65 mille 630 contrats contre 83 mille 105 contrats en 2019.

Cette baisse du nombre de contrats de mariage a été suivie par une baisse du nombre des naissances durant la période allant de 2016 à 2020, soit un taux de diminution estimé à 20,6%. Le nombre des naissances a baissé selon la même source, de 219.mille 400 naissances en 2016 à 174 mille.100 naissances en 2020.

Les intervenants ont insisté sur les difficultés économiques à l’origine du phénomène de la baisse du nombre des contrats de mariage, et du recul de l’âge de mariage qui est passé à 30-35 ans.

L’Algérie serait également touchée par cette baisse, parallèlement aux pays européens, notamment la France où le nombre des mariages mixtes a connu, par contre, un grand bond.