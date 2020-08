Le Maroc annonce un enseignement à distance pour la rentrée scolaire 2020-2021

Le ministère de l’Éducation nationale vient de trancher quant à la prochaine rentrée scolaire. Ainsi, dans le cadre de mesures de précaution visant à limiter la propagation du coronavirus (Covid 19) et dans le cadre d’une démarche volontariste, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a développé un plan intégré de gestion.

Un plan qui sera mis en place en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans notre pays, indique un communiqué du ministère, parvenu ce samedi à Yabiladi.

Le ministère porte ainsi à la connaissance de tous les étudiants et enseignants qu’il a décidé d’adopter «l’enseignement à distance», en tant que formule pédagogique pour le début de la rentrée scolaire 2021-2020, qui commence le 7 septembre pour les niveaux dans tous les établissements d’enseignement publics et privés et écoles étrangères.