Le Maroc ramène sa dette publique en dessous de 70%

La dette publique du Maroc est soutenable car des efforts sont en cours pour la réduire encore en dessous de 70% du PIB, a déclaré la ministre des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Elle a fait cette déclaration lors d’une interview sur le site 360, à la suite des critiques des députés de l’opposition qui ont mis en garde contre le risque d’insoutenabilité de la dette.

Le ratio dette / PIB a été ramené en dessous de 70% cette année et le gouvernement “s’est engagé à maintenir cette tendance à la baisse”, a-t-elle déclaré.

“La part de la dette intérieure dans le portefeuille de dette du Trésor dépasse 75%. Deuxièmement, la structure de la dette est essentiellement à long terme et son coût moyen est d’environ 3%. Cette dette est principalement (à 90%) adossée à des taux fixes », a ajouté le ministre.

La ministre a également souligné l’amélioration du classement du Maroc par les agences de notation, notant que Standard & Poor’s a révisé les perspectives du Maroc de “Stables” à “Positives”.

Le mois dernier, le ministre chargé du budget a déclaré que le Maroc n’utiliserait pas la dette pour financer l’expansion de ses programmes de filet de sécurité, tels que la couverture sanitaire obligatoire et l’aide financière aux nécessiteux.

Le gouvernement préférerait répondre à l’augmentation des dépenses sociales par des réformes qui augmentent les recettes fiscales et par un assainissement budgétaire, a-t-elle déclaré.

Cet assainissement budgétaire a valu au Maroc des notations améliorées par S & P et Fitch ratings, tandis que le FMI et la Banque mondiale ont salué dans leurs récents rapports la résilience des finances publiques du Maroc.

