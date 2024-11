Le Maroc se classe au deuxième rang africain pour l’endettement des ménages

Selon un récent rapport de la Banque européenne d’investissement (BEI), le Maroc se classe au deuxième rang en Afrique pour ce qui est de l’endettement des ménages, qui représente environ 30 % de son produit intérieur brut (PIB).

Le Maroc fait ainsi partie des quatre pays africains qui ont dépassé les niveaux d’endettement des marchés émergents.

Selon la BEI, l’Afrique du Sud est en tête de liste avec une dette des ménages supérieure à 30 % de son PIB.

La Tunisie et le Nigeria suivent le Maroc, complétant le quatuor de pays africains dont les niveaux d’endettement dépassent ceux des marchés émergents.

Le rapport note que si tous les pays africains ont des niveaux d’endettement inférieurs aux moyennes mondiales pour les marchés émergents et les économies en développement, la croissance des économies africaines et la maturation des marchés du crédit présentent des opportunités de croissance significatives pour les banques et une source potentielle de financement de l’investissement.

Le rapport de la BEI indique que l’endettement des entreprises dans les pays africains dépasse généralement l’endettement des ménages. Seuls six pays africains ont une dette d’entreprise inférieure à 10 % de leur PIB, contre 13 pays pour la dette des ménages.

Le Maroc se classe deuxième en termes d’endettement des entreprises, avec une dette qui s’élève à près de 20 % de son PIB.

Ces résultats sont conformes à un précédent rapport sur la stabilité financière publié par la banque centrale du Maroc en août.

