Le Maroc va lancer un appel d’offres pour un terminal GNL flottant

Le Maroc envisage de lancer un appel d’offres cet été pour construire un terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le port de Nador West Med, dans le nord-est du pays, a déclaré vendredi le responsable du pétrole et du gaz du ministère de l’Energie.

Le ministère s’attend à un bouclage financier en 2025, la construction, la mise en service et les opérations commerciales étant prévues pour 2026, a déclaré Abdelghafour El Hadjaoui dans une présentation vue par Reuters.

Le terminal GNL sera connecté à un gazoduc existant qui permet au Maroc d’importer 0,5 milliard de mètres cubes de GNL par an depuis des terminaux espagnols, ce qui est suffisant pour alimenter deux petites centrales de production d’électricité.

Le Maroc prévoit également de raccorder le même gazoduc aux champs gaziers en développement à l’est et à l’ouest du pays. Selon les estimations du ministère, les besoins en gaz naturel du Maroc devraient passer de 1 milliard de m3 actuellement à 8 milliards de m3 en 2027.

Nador West Med est un port en eau profonde en cours de construction avec une capacité prévue de 3,5 millions de conteneurs.

- Publicité-