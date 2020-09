Le ministère de la santé dément la découverte de 1166 cas en 24h !

Le ministère de la santé démenti dans un communiqué rendu ce lundi 21 septembre 2020, les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur la découverte de 1166 cas de coronavirus le dimanche 20 septembre 2020.

Ledit département que ce chiffre qui a été rendu public par l’OMS concerne le nombre des cas recensés en Tunisie les 16 et 17 septembre. Or, le dernier bilan enregistré les 18 et 19 septembre est de 996 cas.

Et de rappeler que seuls ses services compétents sont l’unique source officielle des informations relatives au coronavirus.